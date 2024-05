Nieuwe burgemeester Eiko Smid wil inwoners van gemeente Sint-Michielsgestel leren kennen

1 uur geleden

Sint-Michielsgestel, waar ook Gemonde onder valt, heeft sinds dinsdag weer een burgemeester. Eiko Smid werd in een bijzondere vergadering van de gemeenteraad officieel geïnstalleerd. Hij volgt de in september vertrokken Han Looijen op.

Erik Ronnes nam na het vertrek van Looijen de honneurs waar. Smid (55, CDA) werd beëdigd door Ina Adema, Commissaris van de Koning van de provincie Brabant.

De nieuwbakken burgemeester woont vooralsnog in Utrecht met zijn partner Eugène. Hij was voorheen chef Kabinet in de provincie Overijssel, waar hij nauw betrokken was bij het werk van de Commissaris van de Koning en de burgemeesters.

GEEN TIJD TE VERLIEZEN

Smid gaf in zijn eerste toespraak aan dat hij graag de tijd wil nemen om de gemeente, haar inwoners, ondernemers en vrijwilligers te leren kennen. ,,Neem mij mee naar plekken die voor u van belang zijn. Er is genoeg te doen, dus laten we geen tijd verliezen”, gaf hij de aanwezigen mee.

Zoals de traditie betaamt werd Smid bij zijn installatie verwelkomd met een vendelgroet van de gildes uit Gemonde, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum.