Heemkunde Gemonde brengt weer jaarboek uit

1 uur geleden

De Gemondse heemkundevereniging Den Hogert bracht vorige week haar 38e jaarboek uit. Het is sinds vrijdag te koop.

De geschiedvorsers besteden onder meer aandacht aan hoe de parochiële notulen tussen 1855 en 1955 werden gemaakt, compleet met foto’s. Ook zijn zij in de historie van de katholieke plattelandsjongeren (KPJ) Gemonde gedoken en die van de plaatselijke schuurkerk. Tevens is er een artikel gewijd aan een gouden huwelijk in 1960.

Daarnaast komen er nog andere onderwerpen aan bod die te maken hebben met de lokale geschiedenis. Het jaarboek is in Gemonde verkrijgbaar bij Vakzaak Willy Schellekens, Dorpstraat 39, tankstation Bart Schellekens, Dorpstraat 11 en Geerts Adviesgroep, Dorpstraat 13. Een exemplaar in kleur kost 25 euro, een uitgave in zwartwit een tientje.