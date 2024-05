De première van de film Bloedverwanten was een succes. De cast en crew werden na afloop overladen met complimenten.

Film Bloedverwanten op herhaling in Muziekhuis

Iedereen die vorige maand de première van Bloedverwanten heeft gemist, krijgt een nieuwe kans. De Boxtelse film draait vrijdag 24 mei om 20.15 uur nogmaals keer in het Muziekhuis aan de Passage Riche.

Half april bezochten honderden mensen de drie voorstellingen van de rolprent over het mysterie rond de bloedprocessie. De acteurs en het team dat de film maakten, werden dat weekend overstelpt met complimenten. Niet iedereen was echter in de gelegenheid om de spannende film te bekijken en daarom vindt nu een vierde voorstelling plaats.

AVONTUURLIJK

Bloedverwanten volgt de drie vriendinnen Hanna, Sina en Loy, die samen op een avontuurlijke zoektocht gaan omdat een van hen een bericht krijgt van de middeleeuwse priester Eligius van den Aker. Die morste vóór 1380 tijdens de mis witte wijn die rode vlekken achterlieten op het altaarlinnen. De kijker ziet veel bekende Boxtelse locaties voorbij komen, net zoals lokaal bekende acteurs.

Kaartjes voor de voorstelling in het Muziekhuis kosten tien euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl.