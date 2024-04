Boxtel twee ridders en drie leden in Orde Oranje-Nassau rijker

1 uur geleden

Vijf mensen uit het verspreidingsgebied van deze krant ontvingen vanochtend een koninklijke onderscheiding. Tijdens de nationale lintjesregen, daags voor Koningsdag, werden Rob Janssen en Gerrit van der Zalm benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Frank de Bont, Jan van Lierop en Maria Smeltink mogen zich voortaan lid in de zelfde orde noemen.

De verdiensten van de twee ridders, beiden woonachtig in Boxtel, liggen vooral buiten de gemeentegrenzen. Rob Janssen kreeg de versierselen dan ook uitgereikt in Vught, waar hij onder meer bestuursfuncties bekleedde bij hockeyclub MOP en een woningcorporatie. Daarnaast zette hij zich als vrijwilliger in voor de openbare bibliotheek en het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Momenteel is hij penningmeester van het Nationaal Theater Fonds en leidt hij de raad van commissarissen van muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven.

WARM ZWEMMEN

Gerrit van der Zalm kreeg, net als de overige drie gedecoreerden, zijn onderscheiding in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis. Hij zet zich vooral in voor de belangen van mensen met reuma, onder meer als voorzitter van de regionale patiëntenvereniging. Ook haalde hij veel sponsorgelden binnen voor de stichting Axiale Spa (voorheen Bechterew in Beweging). Het betaalbaar houden van bewegingstherapie in extra warm zwemwater is daarbij zijn grote drijfveer.

NATUUR EN SPORT

Als vrijwilliger van welzijnsorganisatie ContourdeTwern helpt Frank de Bont, ook woonachtig in Boxtel, mensen die schulden hebben of moeite ondervinden om hun administratie op orde te maken. Voorts bemiddelt hij bij conflicten. Al twintig jaar maakt De Bont zich sterk voor natuurbehoud en -versterking via de plaatselijke Natuurwerkgroep. Bovendien zet hij zich in voor de wandelsport, eerst bij voormalige vereniging De Keistampers, nu via de Seniorenvereniging. Sinds vijf jaar is hij ook actief bij de heemkunde.

Jan van Lierop uit Liempde verricht vooral op sportief gebied vrijwilligerswerk. Voetbalclub DVG is maar wát blij dat hij jarenlang jeugdspelers trainde en begeleidde. De laatste jaren zet hij zich er met name voor in dat sportpark De Roode Bleek er steeds spic en span bij ligt. Elke maandagochtend komt hij met een ploegje andere vrijwilligers bijeen om uiteenlopende klusjes te klaren.

PAROCHIEWERK

Als er in of rond de Sint-Jans Onthoofdingkerk in Liempde iets moet gebeuren, klopt de Heilig Hartparoche zelden tevergeefs aan bij Maria Smeltink. Als koster is zij al ruim veertig jaar betrokken bij de organisatie en uitvoering van veel kerkelijke feesten, onder meer als het gaat om communicantjes en vormelingen. Daarnaast is zij mantelzorger en actief bij de plaatselijke KBO-afdeling, in verzorginghuis De Vlaswiek en - net als medegedecoreerde De Bont - bij de wandelsport in Boxtel. Veel dorpsbewoners kennen haar omdat zij als eerste een kinderdagverblijf in Liempde opende.