Beleef het voorjaar bij Kinderboerderij Boxtel

1 uur geleden

In en rond Kinderboerderij Boxtel aan het Apollopad is zaterdag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur van alles te beleven. Zo worden de schapen geschoren en er is een plantenmarkt.

Verder kunnen bezoekers natuurlijk genieten van alle dieren binnen en buiten. Er kwetteren grasparkieten, er lopen onder andere kippen, konijnen, kalkoenen en varkens en binnen huizen cavia’s. Bijzonder is het feit dat er afgelopen weken geitjes zijn geboren. Iedereen kan de lammeren komen bewonderen.

Naast een heuse schaapscheerder is er ook een imker aanwezig. Die zal uitleg geven over het leven van bijen.