PSV-mascotte Phoxy bezoekt DVG

33 minuten geleden

Mascotte Phoxy van de kersverse landskampioen PSV brengt zaterdag 18 mei een bezoek aan sportpark De Roode Bleek in Liempde. Voetbalvereniging DVG sluit die dag op feestelijke wijze het seizoen af voor haar jeugdleden. Tevens worden er vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Het voetbalfestijn in Liempde is van 14.00 tot 17.00 uur. Ook kinderen die kennis willen maken met DVG zijn welkom als zij zich vóór donderdag 16 mei aanmelden via jacdvgliempde@gmail.com.

Het uitgebreide programma start op drie pannaveldjes waar de jongste jeugdteams onderlinge partijtjes zullen spelen. Vervolgens kunnen de spelertjes zich vermaken met ludieke activiteiten zoals sjoelvoetbal en een variant op vier-op-een-rij. Daarnaast is er een snelheidsmeter om te kijken wie het hardst een bal kan schieten. Voor de allerkleinsten is er zelfs een eenhoorn-springkussen.

Het bezoek van PSV-mascotte Phoxy rond 14.30 uur vormt het hoogtepunt van de middag. Kids kunnen op de foto met de Eindhovense knuffelvos. Misschien voetbalt die zelfs een potje mee...

GOUDEN FLUIT

Na het sport- en spelgedeelte, gaan de festiviteiten door in de clubkantine van DVG. Daar worden alle kampioensploegen gehuldigd en de DVG-jeugdawards uitgereikt. Deze zijn in het leven geroepen voor vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Voor een scheidsrechter is er een Gouden fluit, voor een juniorenleider het Junioorke en voor een pupillentrainer het Pupilleke.

De dag wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de stichting Club van 50 DVG.