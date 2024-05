‘Twee minuten stilte kunnen niet lang genoeg duren’

,,Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Vooral nu, nu de wereld in verwarring is. Terug bij jezelf, je eigen gedachten, je eigen geweten.” Met deze woorden opende voorzitter Ludy Meister van Boxtel Vooruit zaterdagavond de samenkomst voor dodenherdenking in de Sint-Petrusbasiliek.