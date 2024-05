Bernard Vekemans in het gelijknamige museum dat onder andere was- en strijkspullen herbergt.

Rondleiding Museum Vekemans

1 uur geleden

Rondleiding Museum Vekemans

Museum Vekemans aan de Stationsstraat 39 opent op zondag 12 mei tussen 14.00 en 16.00 uur de deuren. Dat gebeurt in het kader van het programma Samen op Stap in Cultureel Boxtel.

Er zijn drie exposities over provinciaal erfgoed: Brabants Volkje, Doopkamer en Religieus Panorama. Bezoekers krijgen diverse aspecten uit het leven in de provincie van de vorige eeuw te zien, taferelen die grotendeels zijn verdwenen. De verzameling Wasschen & Strijken geeft een inkijkje in het kledingonderhoud, maar toont ook de wijze waarop mensen vroeger met elkaar omgingen. Wie goed kijkt naar het dagelijks ritueel, ontdekt de historie van eeuwen geleden tot nu.

POFFERS VOOR BOERINNEN

Brabant GoedGemutst toont de geschiedenis en de mensen van het Brabantse platteland tussen 1850 en 1950 via de kledij. Vrouwen droegen altijd een muts, mannen een pet of klak. Tijdens de kerkgang of bij andere gelegenheden sierden dames hun hoofddeksel op met een poffer. Ze waren er in verschillende soorten en maten en voor alle rangen en standen. Elke streek had zijn eigen kenmerken. Doorlopend is een film te zien over de restauratie van poffers en mutsen.