Auf Böhmisch is een gelegenheidsorkest met muzikanten uit Boxtel en het Duitse Kappelwindeck. Op eerste pinksterdag trad het ensemble op in het Zwarte Woud.

Muzikanten uit Groene Woud en Zwarte Woud spelen samen

1 uur geleden

Al meer dan zestig jaar onderhouden Boxtelse muzikanten vriendschappelijke contacten met collega’s uit het dorpje Kappelwindeck in het Zwarte Woud. In het pinksterweekeinde worden die banden weer eens aangehaald in het gezamenlijke gelegenheidsorkest Auf Böhmisch. Dat speelt zaterdag 18 mei vanaf 20.30 uur in de zaal van grand café Rembrandt.

De blaaskapel wordt gevormd door zo’n vijftien muzikanten. Deels (oud-)leden van Boxtel’s Harmonie, deels van de Kappelwindeck Musikanten. Het repertoire is hoofdzakelijk afkomstig van de legendarische Ernst Mosch en zijn Original Egerländer Musikanten.

De zaal is vanaf 20.00 uur geopend. De toegang is gratis.