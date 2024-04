What’s Up, Bubble-Boys?

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is voor veel gezinnen een mooi moment om het speelgoed van de kinderen uit te dunnen. Zo is er weer ruimte voor nieuwe spulletjes. Tussen de talloze kleedjes met puzzels, boekjes en knuffels was het zaterdag zaak op te vallen. Thomas Pronk en Timur Strijbosch (beiden 12) deden wat dat betreft goede zaken. Zij verkochten geen speelgoed, maar het hippe Bubble Tea. Zij kregen daarbij hulp in de promotie van Mirzan (13) en Serwan (7) Shekho.