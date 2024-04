Met De Keistampers wandelen door de Kampina

Liefhebbers van wandelen en natuur komen op zaterdag 4 en zondag 5 mei aan hun trekken. De wandelcommissie van De Keistampers, onderdeel van Seniorenvereniging Boxtel, houdt dan de jaarlijkse Kampinatocht.

De tocht start bij B&B D’n Hop, Luissel 19 en kent vier afstanden: 7, 15, 20 en 30 kilometer. Deelname kost 3,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar lopen gratis mee; begeleiders betalen drie euro. Leden van seniorenverenigingen zijn ook vrijgesteld van inschrijfgeld op vertoon van hun ledenpas. Voorinschrijven kan tot woensdag 1 mei om 17.00 uur via www.dekeistampers.nl. Het is ook mogelijk op de wandeldagen aan te melden bij startbureau bij D’n Hop.

Meer informatie over de Kampinatocht is verkrijgbaar via Geertje Schellekens, e-mail: schellekens.g@home.nl of telefoonnummer 06-20 17 57 18.