DVG op stoom met drie treffers in een half uur

di 26 mrt, 14:44

De spelers van DVG uit Liempde kunnen met een gerust hart het paasweekend in. Zondag werden de drie punten veiliggesteld door in eigen huis afgetekend met 5-1 te winnen van RKVSC uit Velddriel.

Voor de rood-gelen was winst noodzakelijk om in het spoor te blijven van koploper ODC. Met drie treffers binnen een half uur waren de punten snel verdiend. De scores kwamen in de eerste helft op naam van Luuk van de Ven en tweemaal Teun Welvaarts. Door slap ingrijpen van de Liempdse verdediging werd het nog 3-1, al had een grote mogelijkheid van Jurre Traa de marge groter kunnen maken. De lat voorkwam dat echter.

Na de rust maakte de harde wind het spel er niet makkelijker op. Welvaarts maakt zijn derde doelpunt van de middag en ook Traa scoorde (als)nog. De wisselspelers Teun Schelle, Koen Voets, Gijs Verhagen en Thijs Thomassen kweten zich goed van hun taak, waardoor de winst geen moment meer in gevaar kwam.

Zondag 7 april rolt de bal weer. Dan treedt DVG aan in Elshout. De wedstrijd start om 14.00 uur.