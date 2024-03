Vrouwen MEP scoren er op los tegen Nieuwegein, hockeymannen spelen gelijk

di 26 mrt, 10:11

De aanvalsmachine van de vrouwen van MEP draaide zondag op volle toeren. Nieuwegein werd in Boxtel met maar liefst 4-0 geklopt. De mannen leden voor de tweede keer deze competitie puntverlies en speelden gelijk tegen Nuenen 3-3. Zowel bij de mannen als de vrouwen werd in de eerste minuut gescoord en was er tevens sprake van een hattrick.

Onder kille en gure weersomstandigheden begonnen de Boxtelse vrouwen zondag opportunistisch. Al na 46 seconden sloeg Eva Numan uit een strafcorner raak: 1-0. De snelste goal van het seizoen. Daarna nam Nieuwegein het initiatief over en werd de druk opgevoerd. Tessa van Vleuten was echter goed bij de les en scoorde uit een counter de 2-0.

VERDEDIGING ALS HUIS

In de tweede helft was het voor Nieuwegein alles of niets. De MEP-verdediging met Aniek de Bekker aan het roer stond echter als een huis. Nieuwegein forceerde ook de nodige corners, maar keepster Fleur van Haaren wist zondag van geen wijken. De speelwijze van de gasten lag MEP wel. Solide verdedigen en scherp counteren. Lize Welvaarts leidde vaak de tegenacties in en het vizier van Van Vleuten stond op scherp. Zij bepaalde door een hattrick de eindstand op 4-0.

Een ruime marge tegen een ploeg die gezien het veldspel niet echt voor MEP onder deed, was een opsteker voor de Boxtelse vrouwen. Door deze zege doet MEP goede zaken. De ploeg van Rein Scheenstra staat nog in het rechterrijtje, maar ook slechts op twee punten van nummer twee.

Zondag 7 april komt koploper Warande uit Oosterhout naar Boxtel. Als de Boxtelse vrouwen kunnen stunten, doen ze zelfs volop mee voor de play-offs. De afslag in sportpark Molenwijk is om 12.45 uur.

MENTALE VEERKRACHT

De Boxtelse hockeymannen beleefden zondag een primeur. De ploeg kwam namelijk voor het eerst deze competitie op achterstand. Nuenen trok fel van leer en verraste in de allereerste minuut de defensie van de gastheren en kwam zo op 0-1. MEP antwoordde met een offensief, maar toen de gasten naar de 0-2 counterden, werd het toch een heel ander potje. De Boxtelaren drukten de Nuenenaren naar achteren en die kwamen daardoor nog nauwelijks over de middenlijn. De kansen vielen als rijpe appelen van de boom, maar gescoord werd er niet en de spanning liep op. Met de rust stond de onwennige 0-2 op het scorebord.

Het was duidelijk dat in de tweede helft de druk nog meer zou toenemen. Daardoor nam ook het aantal strafcorners fors toe. Maar liefst tien mocht MEP er nemen, maar het rendement was nul. Het moest dus op een andere manier. De sublieme passing van Bram Schröder zorgde voor het echte gevaar en de slimme Rein Scheenstra tekende voor de afwerking. De vrouwencoach kan de wedstrijd lezen als geen ander en stond zondag driemaal op de juiste plaats. Zijn hattrick zorgde voor de 3-2 voorsprong, die door een counter echter weer teniet werd gedaan 3-3.

PUBLIEK WINNAAR

De mannen van Jaro van Eekelen verdienden zondag een groot compliment. De mentale weerbaarheid werd namelijk flink op de proef gesteld. De grote winnaar was het publiek. Spanning en sensatie volop.

Zondag 7 april speelt de Boxtelse formatie opnieuw thuis. Venlo is dan de tegenstander. Afslag in sportpark Molenwijk is om 14.45 uur.