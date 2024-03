Jeugdafdeling tennisclub De Merletten zit in de lift

ma 25 mrt, 11:00

Het jeugdtennis bij Lawntennisvereniging De Merletten zit in de lift. Dat bleek zondag wel, tijdens de jaarlijkse kick-off van de competitie op de banen in park Molenwijk.

De daadwerkelijke wedstrijdenserie begint op tweede paasdag, maandag 1 april. Zondag bereidden de jonge tennissers zich onder het toeziend oog van de clubtrainers met oefenpartijen voor op die start.

Voor het eerst sinds jaren is De Merletten bij de jeugdcompetitie in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. Van kinderen vanaf zes jaar tot en met junioren tot en met zeventien. Ook strijdt er opnieuw een jong padelteam mee om de titel, net als hun tennissende vrienden in een door Conval gesponsord shirt.

Wie kennis wil maken met tennis of padel, kan zich voor een gratis proefles aanmelden via jcmerletten@gmail.com.. De club neemt contact op om dag en tijd af te stemmen. Het is in april vriendjes- en vriendinnetjesmaand bij De Merletten. Jeugdleden mogen in die maand gratis een introducé meenemen naar de tennisles.