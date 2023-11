ODC wint eenvoudig in Hurwenen

53 minuten geleden

Het werd gisteren een makkelijke middag voor de voetballers van ODC tegen HRC’14. Zonder echt groots te spelen, won de ploeg van trainer Piet Drijvers in Hurwenen met 0-3 door doelpunten van Jop Broeren, Tijn Trommelen en Tijn Boons. Na zeven wedstrijden voert de Boxtelse ploeg nog steeds de ranglijst aan en is als enige in deze competitie nog ongeslagen.

Nooit eerder speelde ODC tegen HRC’14. De in 2014 na een fusie ontstane Hurwenen-Rossum-Combinatie promoveerde afgelopen seizoen vanuit de vijfde klasse. De tricolores waren daarom op voorhand favoriet, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de drie punten.

De bezoekers vormden vanaf het begin de bovenliggende partij, die al vroeg in de wedstrijd de kans kreeg op voorsprong te komen. Stijn Pijnenburg speelde zich goed vrij maar besloot op het laatste moment om niet zelf te schieten en de bal af te leggen op een medespeler die daar niet op rekende.

In de 20e minuut viel de verdiende openingstreffer. Een verre ingooi van Pijnenburg bereikte Broeren die de bal knap controleerde en van dichtbij keeper Sjors Nendels het nakijken gaf.

VIERDE ZEGE OP RIJ

Na de pauze veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld. In de 55e minuut was het dan eindelijk weer raak. Broeren gooide de bal vanaf rechts achter de verdediging precies in de voeten van Trommelen die het knap afrondde: 0-2. Daarmee was de wedstrijd feitelijk gespeeld. Boons zette vlak voor tijd toch nog een derde Boxtels doelpunt op het scorebord. Na een afgeslagen aanval knalde hij de bal vanaf een meter of twintig laag en zuiver bij de linkerpaal binnen.

Voor ODC was dit de vierde zege op rij en de zevende achtereenvolgende wedstrijd vanaf de competitiestart die niet wordt verloren. Daarmee staat de ploeg van trainer Drijvers bovenaan de ranglijst met 17 punten uit 7 duels. Dat zijn twee punten meer dan DVG waarbij moet worden aangetekend dat de Liempdenaren een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Of de tricolores deze goede reeks een vervolg kunnen geven, zal zondag 19 november moeten blijken in de derby tegen Essche Boys. De aftrap in sportpark Molenwijk is om 14.00 uur.