Eerste nederlaag voor Essche Boys

1 uur geleden

Na twee zeges en een gelijkspel, moest Essche Boys zondag een verlies slikken. De blauw-witten haalden niet het niveau van de weken ervoor waardoor promovendus RKVSC de punten in Velddriel hield.

In de zeventiende minuut komt Essche Boys, na een rommelige beginfase, redelijk uit het niets op een 0-1 voorsprong. Luuk Wolfs is op de rechterflank zijn directe tegenstander te snel af en legt de bal terug op Jasper Vorstenbosch. Uit de draai schiet hij de bal via een speler van RKVSC in de verre hoek.

De voorsprong uitbreiden, lukt niet. Een uitbraak van Julio van Ginkel en een corner waarbij Van Wanrooij vrij staat, worden niet omgezet in treffers. Het schot van Quint den Ouden op de rand van het zestienmetergebied wordt vroegtijdig geblokt.

Net na rust lijken de gasten uit Esch via de linkerflank gevaar te stichten, maar na balverlies en een lange bal van RKVSC staat de defensie van de blauw-witten niet goed. Een hard schot vanaf de zijkant wordt eerst nog gekeerd door keeper Bart Spooren. De linksbuiten van Velddriel reageert echter alerter dan de defensie en schiet de rebound binnen: 1-1.

Ondanks een rommelig en duelrijk vervolg, waar de thuisploeg op aast, kan Van Wanrooij van Essche Boys zijn ploeg weer op voorsprong zetten. Een schot uit de draai gaat echter over. Bij een volgende kans staat de voetballer in het doelgebied, wordt onderuit gehaald maar kan toch schieten. De bal gaat echter naast. Na een foute pass komt Van Ginkel nog vrij voor de keeper, maar hij lijkt ervan te schrikken. De Velddrielse sluitpost kan ingrijpen.

LANGE BAL

Nadat Essche Boys de kansen heeft laten liggen, pakt RKVSC de voorsprong: een lange bal richting de zijkant wordt niet goed verwerkt door de Esschenaren. De linksvoor geeft een knappe voorzet af op Johnny de Nies die de thuisploeg op een 2-1 voorsprong zet. Die wordt niet meer uit hangen gegeven.

Essche Boys, voor de wedstrijd nog fier aan kop in de vierde klasse, is gezakt naar plek vijf. Zondag 29 oktober speelt het team weer thuis vv Elshout. Aftrap om 14.00 uur..