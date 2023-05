Inhaalrace honkballers Ducks niet voldoende voor de winst

1 uur geleden

De honkballers van Ducks toonden zondag in de thuiswedstrijd tegen het Osse Cardinals veerkracht. De balans kon alle kanten op, maar sloeg uiteindelijk licht door in het voordeel van de tegenstander.

De Boxtelse mannen hadden een weekje rust achter de rug. In hun vorige speelronde boekten ze de eerste overwinning van het seizoen. Ze hoopten een vervolg te geven aan hun zege. De Ossenaren hadden echter andere plannen. Zij scoorden in de eerste inning meteen twee punten op startend werper Erwin Schouten. Daar bleef het bij tot aan de vijfde inning. In dat deel van de wedstrijd sloeg Wijnand Schriemer namens de thuisploeg twee punten binnen. Een honkslag van Sam van Dijck bracht Ducks zelfs op voorsprong.

EVENWICHT

Vervolgens bleef de partij lang in evenwicht, hoewel de Boxtelaren het gevoel hadden dat er aan slag meer in het vat zat. In de zevende en achtste inning brak Cardinals echter door tijdens de slagbeurten: de Ossenaren raakten vervangend werper Yannick Brechenmacher enkele malen hard en pakten een voorsprong van zes punten.

RAKE KLAPPEN

De mannen van Ducks gaven zich niet gewonnen en begonnen in de laatste inning, met de rug tegen de muur, aan een indrukwekkende inhaalrace. Door rake klappen van onder andere Thor van den Dool, Kees Oost, Jan van der Wielen en Sam van Dijck wisten de Boxtelaren de stand gelijk te trekken. Het winnende punt kwam echter niet over de thuisplaat, waardoor er een verlenging volgde. Daarin waren de Cardinals eenmaal trefzeker, de Boxtelaren niet. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 10-11 nederlaag. Beste slagman was Sam van Dijck met drie uit vijf.

Komende zondag speelt het eerste mannenteam van de Boxtelse honk- en softbalvereniging niet. Vrouwen 1 heeft wel een wedstrijd op het programma staan. Het team softbalt in Voorschoten tegen Adegeest.

Rechtgezet

In Brabants Centrum van vorig week stond in het wedstrijdverslag van het vrouwenteam van JRC Ducks dat het om honkbal zou gaan. Dat klopt echter niet, dit vrouwenteam speelt softbal.