Boudewijn Sleutjes, oud-scholier van het Boxtelse Jacob-Roelandslyceum, is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gepromoveerd op onderzoek naar aantasting van zenuwcellen.

Boxtelaar wil zevende maal alpenreus bedwingen voor stichting ALS

1 uur geleden

Hij fietst voor de zevende keer naar de top van de Mont Ventoux. De Boxtelaar klimt donderdag 8 juni op de pedalen met zijn collega’s van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Zij zamelen geld in voor de stichting ALS.

Boudewijn is niet alleen fervent fietser, maar onderzoekt als doctor ingenieur aan het UMC tevens de spierziekte Amyotrofische Laterale Sclerose, beter bekend als ALS. De opbrengst van de inzamelingsactie willen hij en de medeonderzoekers en artsen van het UMC, doneren voor verder onderzoek naar deze slopende ziekte. Mensen die willen bijdragen aan het onderzoek, kunnen doneren via de website www.tourduals.nl/actie/boudewijn-sleutjes-2.

Boudewijn Sleutjes is oud leerling van het Jacob-Roelandslyceum en promoveerde in mei 2015 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In september 2016 deed hij ook al mee aan de zogeheten City Swim in Amsterdam. Daar zwom hij door de grachten van de hoofdstad om aandacht te vragen voor ALS.