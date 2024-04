Tweede lustrum voor populaire Open Boxtelse Quizronde

27 minuten geleden

Marc de Laat en Kiske de Leest van The Brain organiseren zaterdag 15 juni voor de tiende keer hun kroegentocht met vragenspel: de Open Boxtelse Quizronde

Het concept is simpel. Teams van vier personen spelen vier verschillende rondes in een van de zeven deelnemende cafés op en rond de Markt. Na iedere ronde wisselen zij van locatie.

De quiz is een combinatie van opmerkelijke en humoristische beeld- en geluidsfragmenten. Er passeren veel verschillende categorieën de revue, waaronder film, sport, muziek en tv. Er zijn ook vragen over onder andere natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en eten en drinken.

De Open Boxtelse Quizronde trekt ook deelnemers die niet uit Boxtel komen. De van oorsprong Schijndelse formatie Victory Boogiewoogie bijvoorbeeld; die won de laatste drie edities en behoort tot de topfavorieten, net als Tegeltjeswijsheid uit Eindhoven. Een mogelijke uitdager is Verrek het is kaas, die nog nooit won, maar altijd in de top drie staat. Om ook lokale deelnemers uit te dagen, is er tevens een prijs voor het beste Boxtelse team.

Deelnemende cafés zijn Bar Becoloth, café De Kerk, café De Mèrt, Le Temps Perdu, Hart van Boxtel, Kin Khao en Wine & More. De eerste vraag wordt 15 juni om 13.30 uur gesteld. Meedoen kost 40 euro per team. Inschrijven kan via de website www.obqr.nl.