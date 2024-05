Beregezellig welkomstfeest aan Essche bierpomp

56 minuten geleden

Nieuwe inwoners van Esch worden met het Bierpompfeest altijd op beregezellige wijze welkom geheten in het dorp. Dat was afgelopen Hemelvaart niet anders: de fraai opgezette activiteiten en het mooie weer bracht honderden bezoekers op de been.

Het evenement wordt al sinds 1965 ieder jaar op de dag van Hemelvaart gehouden. De dorpelingen die het afgelopen jaar in de ‘glimlach van Brabant’ zijn komen te wonen, krijgen een heel festijn voorgeschoteld. Na een lunch worden de nieuwe inwoners naar de Essche pomp nabij het Marktplein gebracht, onder begeleiding van het gilde. Onbezoldigd dorpstapper Gerard Pijnenburg vult sinds zijn debuut in 2022, toen hij het stokje overnam van Gerrie van der Mee, de kroezen met schuimend gerstenat. Verenigingen en bedrijven presenteerden zich rond het Marktplein. Zoals ieder jaar was er volop aandacht voor muziek en vermaak. Clown Erico vermaakte de kinderen, die ook deel konden nemen aan een Fifa-toernooi. Optredens waren er van de slagwerkgroep van muziekvereniging Sint-Willibrordus, Double Trouble, dj Natasja en de nieuwe Essche muziekformatie Herrie in de Tent, die ‘thuisband’ Saab XL verving. De band Tilt sloot het geslaagde welkomstfeest af. Foto’s: Peter de Koning.