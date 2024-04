Lege flessen tegen eenzaamheid voor Met je hart

1 uur geleden

Wie de komende maand mei lege flessen en blikjes inlevert bij supermarkt Jumbo in winkelcentrum Oosterhof kan het statiegeld doneren aan stichting Met je hart Boxtel. Hiermee kan de stichting ontmoetingen blijven organiseren voor eenzame, zelfstandige wonende, ouderen in de gemeente.

Meer dan de helft van de ouderen (75+) voelt zich eenzaam. Volgens de stichting kan dit aantal landelijk oplopen naar meer dan 1,1 miljoen in 2030. Met je hart Boxtel zet zich in om dit te voorkomen.

Ruim zestig vrijwilligers brengen eenzame ouderen samen. In 2023 werden maar liefst 640 ontmoetingen georganiseerd. Van een lunch in de plaatselijke horeca tot luisteren naar lezingen en samenkomsten met Boxtelse jeugd. Met de financiële hulp van het statiegeld kunnen de vrijwilligers dit blijven organiseren of het aantal ontmoetingen laten groeien en zo afrekenen met eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Boxtel.