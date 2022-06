Youri en Claudia van Alem uit Veldhoven exploiteren sinds maart supermarkt Plus aan de Van Beekstraat in de Boxtelse wijk Selissenwal.

Opmerkelijke actie: Plus Van Alem deelt boodschappenpakketten uit

48 minuten geleden

Supermarkt Plus aan de Van Beekstraat van Youri en Claudia van Alem komt met een bijzondere actie. Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli delen de nieuwe eigenaren boodschappenpakketten uit ter waarde van 50 euro aan klanten die in de winkel 25 euro of meer besteden.

Of iedereen aan bod komt? ,,Nou... we hebben zo’n tweeduizend boodschappenpakketten, dus dat moet genoeg zijn, of er moet echt een bizarre stormloop ontstaan”, gniffelt de supermarktondernemer.

Hij en zijn partner Claudia namen eind maart de supermarkt aan de Van Beekstraat over van Ronald van der Horst. Sinds mei deelt het ondernemerskoppel een ‘welkomstontbijtje’ voor de inwoners van de nieuwe wijk Heem van Selis, waar uiteindelijk iedereen zo’n smakelijke verrassing krijgt. ,,Maar we wilden natuurlijk ook iets doen voor de mensen die al jaren naar de supermarkt komen”, vertelt Youri. ,,Je ziet het vaak bij bijvoorbeeld telefoonmaatschappijen: als je een nieuw abonnement afsluit, krijg je een cadeautje. Maar klanten die al jaren zijn aangesloten, worden vaak overgeslagen. Met deze actie willen we ook dat de huidige klanten iets leuks krijgen.”

De actie wordt alleen op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli gehouden.