Landgoed Velder bijna klaar voor festivalgangers We Are Electric

PÅL JANSEN

Landgoed Velder maakt zich op voor een van de grootste evenementen ooit. Het terrein staat bekend om de Werktuigendagen toen daar op zijn hoogtepunt meer dan 100.000 bezoekers in een paar dagen tijd op afkwamen. Zoveel mensen gaan niet naar We Are Electric (WAE). Toch vindt daar een gigantische operatie plaats: morgen moet het terrein klaar zijn voor de eerste editie van het muziekfestival in Liempde.

Vic van Boeckel is woordvoerder namens de vier eigenaren van landgoed Velder. Vanuit zijn woning op Velder rijdt hij dinsdag richting het naastgelegen festivalterrein. Vanuit zijn terreinwagen geeft de Liempdenaar een rondleiding door het gebied. ,,Je ziet dat de podia op verschillende velden staan", laat hij zien. De organisatie heeft ze verspreid over het terrein. Alles zou kunnen passen op het grote grasveld, maar vanwege de omringende bossen komen de verschillende feestplekken zo beter tot hun recht. Een deel van de campinggasten zet zijn tent zelfs op vlak bij het hoofdpodium: de 'vip-slaapplaatsen', straks op een steenworp afstand van bijvoorbeeld dj Martin Garrix. Van Boeckel: ,,In totaal is er elf kilometer hekwerk aangelegd. Ook om de aanpalende bossen af te sluiten voor het publiek." Hij zet de wagen even stil bij een reeks van kleine houten hutjes. ,,Dat zijn aparte loges die verhuurd worden."

Van Boeckel rijdt verder naar het hart van het festivalgebied, waar de organisatie vertoeft. ,,Kijk", zegt hij, naar boven wijzend. ,,Dat is een zendmast van de KPN. Die wordt speciaal voor het festival opgetuigd." Vlak bij de zendmast heeft de organisatie zich geïnstalleerd. Diverse containers van waaruit de marketingafdeling, de bouwmeesters en de directie tijdelijk opereren: dit hofje vormt het kantoorparkje voor, tijdens en na We Are Electric. Het is even wachten op directeur Peter Sanders: iedereen is zo vlak voor de start van het festival druk in de weer. De Schijndelaar (overigens een oud-leerling van het Jacob-Roelandslyceum) stelt een rustiger plekje in de kantine voor.

Waarom is de locatie Velder Woods in Boxtel genoemd en niet landgoed Velder in Liempde?

,,Hahaha. Ja, je moet een keuze maken. Ik heb nog wel met Vic gebeld: wat zullen we doen? Ik kom zelf ook uit de regio. Landgoed Velder in Liempde vond ik persoonlijk mooier klinken. Maar we hebben gekozen voor Engels, ook vanwege de website en het internationale karakter van ons festival."

Eerder spraken we elkaar over We Are Electric toen bekend werd dat het festival naar Liempde kwam. Je zei toen: we willen 'groeien met de omgeving'. Wat bedoelde je daarmee?

,,Eigenlijk willen we gestaag groter worden. Je groeit tegenwoordig niet zomaar als festival. Maar ook qua inhoud willen we verbeteren: op het gebied van artiesten en het aankleden van het festival. Op het E3-strand was het water bijzonder, hier zijn dat de bossen. Op verschillende velden staan onze podia tussen de bomen, dat kunnen we mooi naar voren brengen. We werken met het bedrijf Stagelight uit 's-Hertogenbosch, die zijn beroemd om het uitlichten van podia."

Waarom kan je hier groter worden dan op het E3-strand?

,,Het festivalterrein zelf is ongeveer net zo groot als in Eersel. Maar de groei zit vooral in het campinggedeelte. Vorig jaar bleven er ongeveer 8.000 gasten overnachten. Dit jaar kamperen er al meer dan 14.000 mensen: daar is veel meer ruimte voor. Maar een van de belangrijkste dingen is de datum. In Amerika zijn festivals 'booming'. Als die in juni plaatsvinden, zitten alle bekende artiesten daar."

Je komt zelf uit Schijndel, jij kent de omgeving hier ook goed...

,,Ja, voordat we met WAE naar Eersel gingen, kwam deze locatie ook in beeld. Het is nu mooi om te zien dat het hier enthousiast ontvangen wordt. Door de gemeente Boxtel én door de omgeving."

Hoe is het met de omgeving geregeld?

,,Deze week hielden we nog een informatie-avond voor alle omwonenden en betrokkenen. Daar kwamen honderd man op af. Als mensen weten wat er gaat gebeuren en hun vragen kwijt kunnen, dan wordt dat erg gewaardeerd. We hebben ze ook allemaal tickets gegeven."

Naast de informatieavond, wordt óók rondom het terrein wat geregeld voor de omgeving: geluidsmetingen.

Sanders: ,,Op zeventien locaties rondom Velder zijn er straks meetpunten. Daarvoor schakelen we een onderneming in die constant metingen verricht zodat we steeds onder de decibelnormen kunnen blijven."

In de omgeving en in Liempde zitten ook veel ondernemingen die iets kunnen betekenen voor WAE. Wordt daar iets mee gedaan?

,,Ja, dat doen we voor ons andere festival Paaspop ook: we werken met veel bedrijven uit de omgeving. Loonbedrijf Van Ruurlo uit Liempde hebben we bijvoorbeeld ingezet. Die zorgt er straks voor dat de toiletten leeggezogen worden. En natuurlijk zijn er de parkeergelden Velder." Stichting Behoud Gemeenschap Liempde regelt het parkeren tijdens evenementen op Velder, waarmee inkomsten voor lokale verenigingen en initiatieven worden gegenereerd. Even verderop in het gesprek: ,,Nu komen de tips vooral van Vic. Zo is Milieuservice Brabant benaderd om de containers te leveren. Of wij open staan om meer bedrijven uit de omgeving erbij te betrekken? Ja hoor, dat kan gewoon door even een mailtje (info@we-are-electric.com) te sturen."

FOTO BOVEN GROOT: Het hoofdpodium. Daarachter ligt nog een camping. (Foto's: Peter de Koning).