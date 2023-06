Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes en dierbare momenten.

PRUIMTABAK ALS KINDERSNOEPJE

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Marinus en Grada van Brunschot- van den Akker uit Esch. Zij waren 31 januari 1974 een halve eeuw getrouwd en vierden dat een dag later in het gemeenschapshuis.

Meteen na het huwelijk startte het echtpaar een slagerij aan de Postelstraat om zes jaar later een supermarkt te openen tegenover café De Twee Zwaantjes (nu: Het Pannenkoekenbos). Op het moment dat de gouden bruiloft werd gevierd, woonden de in Esch geboren Marinus (78) en zijn twee jaar jongere vrouw Grada uit Haaren bijna twintig jaar aan de Leunisdijk.

Het koppel zette veertien kinderen op de wereld die voor veertig kleinkinderen zorgden. Een van hen is Gerard van de Sande die tegenwoordig in Liempde woont. Hij stuurde een kopie van het trouwboekje én een foto van het artikeltje uit deze krant dat destijds werd gepubliceerd.

Gerard haalt ook een herinnering op: ,,Opa vroeg soms: Lust je een snoepje? Als je dan ja zei, gaf hij wat pruimtabak. En dan had-ie plezier, want dat was heel vies.”