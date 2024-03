Tegeltaxi haalt gratis stoeptegels op

42 minuten geleden

Mensen die een groenere tuin willen en hun stoeptegels kwijt willen, kunnen dinsdag 2 april de Tegeltaxi voor laten rijden. Die neemt de betonnen bestrating gratis mee.

Het is momenteel de Week van de Groene Tuin. Daarin worden mensen opgeroepen zoveel mogelijk bestrating weg te halen in daarvoor in de plaats planten neer te zetten. Dit levert een bijdrage aan het duurzamer maken van je eigen leefomgeving. Goed voor de biodiversiteit, maar ook voor het opvangen van de gevolgen van extreem weer. Dat stelt Milieu Centraal, een nationale voorlichtingsorganisatie.

Om mensen een duwtje in de goede richting te geven, rijdt dinsdag 2 april voor het eerst de Tegeltaxi door Boxtel. Die haalt gratis de verwijderde stoeptegels op. Aanmelden kan tot en met morgen, woensdag 27 maart via www.boxtel.nl.

De Tegeltaxi rijdt nog vaker dit jaar rond: op 6 en 27 mei, 23 september en 28 oktober.