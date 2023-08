Provincie trekt opnieuw de beurs om lokale woningbouw vlot te trekken

1 uur geleden

Brabant trekt ook dit jaar extra geld uit om woningbouwprojecten vlot te trekken. Boxtel kreeg vorig jaar uit de zogeheten flexpoolregeling, waarin drie mijoen euro beschikbaar was, 48 mille én extra mankracht. Daarmee werden achterstanden bij de beoordeling van bouwplannen weggewerkt. Nu Gedeputeerde Staten in de tweede ronde ruim vijf miljoen beschikbaar stellen, bekijkt wethouder Wim van der Zanden of een aanvraag opnieuw zinvol is.

Het provinciebestuur besloot onlangs de flexpoolregeling voor gemeenten te verlengen onder het motto ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het geld is bedoeld voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten voor woningbouwplannen en procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande bouwplannen.

WOONDEAL

In de eerste ronde van de flexpoolregeling zijn naar verwachting 15.840 woningen versneld gebouwd verdeeld over 37 Brabantse gemeenten. In Noordoost-Brabant, waartoe ook Boxtel behoort, ging om een totaalbedrag van bijna 1,1 miljoen euro voor een kleine achtduizend woningen. De regio Zuidoost-Brabant ontving iets mee dan 1,5 miljoen voor 5.916 woningen, de regio Breda-Tilburg 253.000 euro voor 1.320 huizen en West-Brabant 123 mille voor 672 woningen.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen) bracht vorig jaar zomer een werkbezoek aan Boxtel en liep onder meer door de nieuwbouwwijk Heem van Selis. Hij is blij dat de flexpool wordt verlengd: ,,We hebben samen met gemeenten en woningbouwcorporaties begin dit jaar de woondeal gesloten met minister Hugo de Jonge. Samen gaan we tot en met 2030 voor 130.000 woningen in Brabant. Een meer dan forse opdracht. Via de zo genoemde versnellingstafels werken we dit nu met de regio’s uit en de goede discussies die daar plaatsvinden, geven tempo aan de woningbouwopgave. Daar komen projecten in beeld die zeker van deze regeling gebruik kunnen maken.”

KATALYSATOR

De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen. Voor wat betreft de aanvraag die de gemeenten moeten invullen, is het systeem zo opgezet dat dit eenvoudig werkt. Het is niet de bedoeling dat gemeenten die al voldoende plancapaciteit hebben de bijdrage gebruiken om nog meer nieuwe plannen te gaan ontwikkelen. Verwerking van de aanvragen vindt vanaf half augustus plaats.