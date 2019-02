Bazaar Boxtel krijgt steun van stichting Brabants Centrum

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. Waaronder de Bazaar Boxtel, die de goedkeuring kan wegdragen van veel leden. Voorzitter Michel Verhoeven vindt het fijn te horen dat het zomerse festijn in park Molenwijk dat draait op vrijwilligers, breed wordt gewaardeerd.

,,We werken al jaren samen met stichting Brabants Centrum en dat bevalt ons erg goed. De ondersteuning is altijd uitstekend. We willen het komend jaar de Bazaar wat vaker onder de aandacht brengen en schakelen daar graag Brabants Centrum voor in. Verder zijn we bezig met sponsor- en fondsenwerving. Mogelijk kan stichting Brabants Centrum daar ook een rol in spelen. Dat zou fijn zijn voor ons."

OP DE FOTO: Een lekker kopje thee doet dorstige bezoekers van De Bazaar Boxtel goed. (Foto: Hans van Doorn).