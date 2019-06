Avondvierdaagse De Keistampers is van start

De jaarlijkse Avondvierdaagse van wandelsportvereniging De Keistampers is gister van start gegaan; lopers liepen een afstand van vijf of tien kilometer. Voor beide afstanden was er een korte rustpauze bij visvijver Vorsenpoel

Verschillende scholen en Zorggroep Elde richtten gisteren de rustplaatsen in. Er was limonade en iets lekkers voor de veelal jonge lopers.

Maar het waren niet alleen jongeren en kinderen die aan de wandel gingen. Pastor Harrie van den Tillaart uit Lennisheuvel begeleidde de 97-jarige rolstoelster Corrie Prinsen van zorgexpertisehuis Liduina. Zij deed voor de tweede keer mee aan het evenement.

Vanavond, donderdag en vrijdag wordt er nog gelopen. De wandeltocht start altijd om 18.00 uur; vanavond start de tocht bij gemeenschapshuis De Walnoot en morgen, donderdag is Lennisheuvel het vertrekpunt. Op de slotdag is het Jacob-Roelandslyceum de start. Ter afsluiting is er een muzikale intocht op de Markt. Dan worden tevens de medailles aan de wandelaars uitgereikt.