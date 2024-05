Nieuw festival met graffiti, bier en live muziek

57 minuten geleden

Bar Becoloth en Stichting Tunnel Vision Boxtel slaan de handen ineen. Ze houden zaterdag 18 mei vanaf 13.00 uur een kleinschalig festival waarin graffiti en speciaalbier samengaan.

Beco’s Bottles and cans is de naam van het evenement. Graffiti-artiesten gaan in de Rozemarijnstraat live aan het werk, geïnspireerd door de bieren van de brouwers. Er zullen tevens plaatselijke rappers zijn, en bands uit de omgeving van Boxtel.

STREETFOOD

De organisatie is nog bezig streetfood en een cocktailbar te regelen. De toegang is gratis, er worden ter plekke consumptiemunten verkocht. De graffitikunstenaars zijn tot ongeveer 19.00 uur aan het werk, de live muziek klinkt tot 22.00 uur.