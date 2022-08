Tot en met woensdag staat de kermis in Liempde. De pret begint vanwege de verwachte warmte wel iets later.

Kermis Liempde begint vanwege warmte later

17 minuten geleden

Vanwege de verwachte hoge temperaturen gaat de kermis in Liempde vandaag, dinsdag en woensdag niet om 13.00, maar om 15.00 uur open. Dat meldt de gemeente Boxtel. De maatregel is genomen in overleg met kermisexploitanten en horeca, aldus een woordvoerder van de gemeente.