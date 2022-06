Padelteam De Merletten kan naar landelijke eredivisie

1 uur geleden

Razendsnel ontwikkelt de padelsport in Nederland. En een Boxtelse ploeg kan volgend seizoen al zomaar uitkomen op het hoogste niveau. Het eerste padelteam van LTV De Merletten speelt zondag3 juli namelijk een kampioenswedstrijd en kan daarmee promotie afdwingen naar de zogeheten Cubra Eredivisie.

Jeroen van Beers, Pepijn van Hal, Bas Kuijten, Rob van Thiel en Lex Enklaar. Dit vijftal moet het door voor de tennisvereniging. In sportpark Molenwijk zal de promotiestrijd om 11.30 uur losbarsten. Toeschouwers kunnen er gratis naartoe.

Dat de Boxtelse formatie, gesponsord door Bosch Wijnkopers aan de Breukelsestraat, in de toekomst misschien wel op het hoogste niveau uitkomt, is geen sinecure. De racketsport is in hoog tempo populair geworden. Inmiddels zijn er 25.000 spelers actief in verenigingsverband en bestaan er zo’n elfhonderd teams verdeeld over 230 clubs volgens de tennisbond. Reden voor de populariteit zijn de vaak spectaculaire rally’s waarbij de sporters op zoek moeten naar een creatieve manier om in de afgesloten kooi hun tegenstanders te verslaan.

GRATIS CLINICS

Dat LTV De Merletten de combinatie tussen tennis en squash zeer serieus neemt, blijkt niet alleen uit het feit dat de club zich heeft bestempeld als een tennis- én padelvereniging. Ook is dat te zien aan de open dag die zaterdag 9 juli plaatsvindt. Dan worden er naast clinics door De Jager Tennis, ook workshops gegeven door Padel Brabant. Deze worden gehouden tussen 11.00 en 15.00 uur en bezoekers kunnen hier gratis aan meedoen. Aanmelden kan via www.ltvdemerletten.nl. De open dag wordt om 15.00 uur afgesloten met een demonstratie van enkele spelers uit het eerste padelteam van De Merletten, tegen die tijd misschien wel eredivisionisten...