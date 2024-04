Romeinen in Esch: lezing en wandeling

Om meer bekendheid geven aan het Romeinse verleden van Esch, houden archeoloog Martijn Bink en heemkundige Theo van Dooren op zaterdag 20 april vanaf 10.30 uur een lezing in dorpshuis De Es.

Aansluitend is er een ‘Romeinse lunch’ waarna een wandeling wordt gehouden langs locaties waar historische vondsten zijn gedaan. De activiteit valt onder de paraplu van Samen op Stap in Cultureel Boxtel, het programma van MuBo in het kader van het tienjarig bestaan van het Boxtelse museum.