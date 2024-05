Bierpompfeest Esch: gauw vullen die pullen

Een keer per jaar stroomt er geen water uit de Essche dorpspomp, maar goudgeel gerstenat. Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, als de kastanjebomen bloeien, schuimt het bier.

Het Bierpompfeest, dat zijn oorsprong vindt in 1965, is bedoeld om nieuwe dorpsbewoners welkom te heten in Esch. Zij kunnen deelnemen aan een lunch, waarna ze om 13.45 uur onder aanvoering van het gilde naar de pomp op het Marktplein begeleid worden. Daar vult onbezoldigd dorpstapper Gerard Pijnenburg de pullen met het frisse pilsener. Verenigingen en bedrijven presenteren zich rond het Marktplein en er zijn diverse optredens. Aan muziek geen gebrek. De slagwerkgroep van de jubilerende muziekvereniging Sint-Willibrordus treedt op, evenals blaaskapel De Knoestjes. Daarnaast treden Herrie in de tent, Double Trouble en DJ Natasja op. Vanaf 19.00 uur speelt de band Tilt. Clown Erico vermaakt de kinderen, die tevens mee kunnen doen aan een FIFA-toernooi.