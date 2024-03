Boswachter Frans Kapteijns te gast tijdens Koffie met Kennis

23 minuten geleden

Elkaar ontmoeten en ervaringen delen over onderwerpen die mensen bezig houden; dat is de opzet van Koffie met Kennis. Tijdens de editie van dinsdag 16 april is boswachter Frans Kapteijns te gast.

Kapteijns heeft als missie om iedereen te laten houden van de natuur dichtbij en daardoor te zorgen dat mensen beter omgaan met de Aarde. De boswachter neemt de bezoekers van Koffie met Kennis spreekwoordelijk de natuur in door middel van zijn ervaringen en zienswijzen.

SAMENWERKING

Koffie met Kennis is een samenwerking van Bibliotheek Boxtel, KBO Boxtel en ContourdeTwern. Het initiatief ontstond enkele jaren terug naar aanleiding van de terugkerende talkshow Praat! die de bieb samen met Brabants Centrum organiseert. Elke derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie van Koffie met Kennis, iedere keer is er een ander thema.

Gasten krijgen altijd koffie met wat lekkers. Wie nieuwsgierig is geworden en mee wil praten, is dinsdag vanaf 10.00 uur welkom in de bibliotheek aan de Burgakker. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 12.00 uur. Aanmelden kan bij de balie van het boekenhuis of via de online agenda: huis73.op-shop.nl.