Bezoek Praagse jeugd met vleugje Delfts blauw

30 minuten geleden

Tientallen leerlingen uit het prachtige Praag brachten maandag een bezoek aan De Hobbendonken en de Angelaschool. De Tsjechische gasten kregen tijdens de uitwisseling een fraaie introductiecursus Nederland...

Leerkracht Kristýna Mayerová is verzot op Nederland. ,,Ik hou van Nederland tot in het diepste van mijn ziel“, schreef ze een maandje terug richting de scholen. ,,Ook omdat ik hier fantastische vrienden heb.” De Tsjechische docent Engels is al jaren bevriend met Elly Matthijssen uit Boxtel, bekend van haar werk bij cadeauwinkel Hebbes aan de Markt, en kwam via haar in contact met de scholen.

Kristýna bezoekt deze week ons land met drie collega’s en 42 leerlingen. Zij wilde niet alleen de toeristische activiteiten bezoeken zoals de Keukenhof, de molens van de Zaanse Schans en de Efteling. Ook wilde ze het onderwijs in Nederland van dichtbij meemaken.

TEKENLES

De groep werd in tweeën gesplitst waardoor De Hobbendonken en de Angelaschool ieder ongeveer twintig Tsjechische leerlingen ontvingen. Onderdeel van het bezoek was een tekenles: de kinderen mochten invulling geven aan hun eigen Delfts blauw-tegeltje.