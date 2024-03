Judoka Collin van Dijk uit Liempde derde generatie met derde dan

40 minuten geleden

Judoka Collin van Dijk uit Liempde heeft zondag zijn derde dan zwarte band gehaald. Dit is vooral bijzonder omdat hij hiermee in de voetsporen treedt van zijn vader Henry en opa Cor. Laatstgenoemde was de oprichter van Judoclub Liempde.

Cor van Dijk behaalde zijn derde dan in 1993 op 61-jarige leeftijd. Zijn zoon Henry deed dat al in 1980. Collin kreeg bij het overlijden van zijn opa in 2019 zijn zwarte band. Deze lag tot zondag netjes op zijn kamer. Deze band was voor Collin de grote drijfveer om ook de derde dangraad te behalen binnen de judosport.

Naast zijn directe familie, zijn ook trainers Hans de Reuver (5e dan) en Cor van de Heijden (6e dan) belangrijk geweest voor Collin om zijn judograad naar een hoger plan te tillen. Met het behalen van deze dan is Collin tevens de derde judoka in het 63-jarig bestaan van de Liempdse judoclub die dit niveau haalt.

SUBLIEM

Het examen werd zondag afgenomen door Nederlands- en wereldkampioen Peter Goossens. Na afloop noemde hij Collins demonstratie subliem. Ook de overige examinatoren noemden de technieken van de Liempdenaar de beste die zij die dag hadden gezien. Collin heeft in een eerder stadium al een een uitnodiging ontvangen van de bondscoach om mee te komen trainen met het Nederlands team. Dat heeft de Liempdenaar echter afgewezen omdat hij andere heeft plannen in het leven.