Dichter geeft workshop tijdens jeugdexpositie

7 minuten geleden

Kunst onder woorden brengen. Dat is een vak apart. Poëet Rick Terwindt is zondag 28 april van 10.30-16.00 uur in Museum Boxtel (MuBo). Hij geeft er een workshop dichten aan de hand van de kunstwerken, gemaakt door basisschoolleerlingen.

In het museum aan de Baroniestraat loopt sinds zaterdag de expositie MuBo viert jong talent, op touw gezet vanwege het tienjarig bestaan van de culturele instelling.

PEN EN PAPIER

Terwindt opent de workshop met een gedicht. Daarna kiezen de deelnemers, dat kunnen kinderen en volwassenen zijn, een kunstwerk uit waar ze met pen en papier bij gaan zitten, om dat in woorden te vangen. Ze schrijven op wat ze zien, voelen en ervaren bij ‘hun’ werkstuk. Samen met Terwindt maken ze een gedicht van hun regels. De deelnemers dragen hun staaltjes poëzie aan elkaar voor.

De workshopleider is een Nederlandse dichter en spoken word-artiest. Hij is geboren en opgegroeid in Vorstenbosch en studeerde aan de Schrijvers Academie in Antwerpen. Terwindt is stadsdichter, kanaaldichter en dichter bij Van Gogh Nationaal Park.

De entreeprijs van de expositie inclusief workshop is voor volwassenen vijf euro (gratis met museumkaart) en voor kinderen van twaalf jaar en ouder twee euro. Voor kinderen tot twaalf jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. MuBo is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 -17.00 uur.