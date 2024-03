Irene en Vita houden elkaar in evenwicht

De hoofdmacht van voetbalvereniging Irene trad zondag in het eigen sportpark De Laat aan tegen Vita, een geduchte tegenstander. In Megen hadden de Gemondenaren namelijk met 4-1 verloren. Dat gebeurde nu niet, de ploegen bleven op een gelijkspel steken.

Irene startte sterk, maar domineerde slechts een kleine tien minuten, toen nam Vita de overhand. De gasten zetten de thuisploeg onder druk en zorgden dat die niet aan voetballen toekwam. Bovendien was de doorgaans zo solide achterhoede zondag nogal onzeker, waardoor na een onbenullige fout in de vijftiende minuut de 0-1 viel.

De Megenaren bleven de hele eerste helft sterker, kregen kansen, vaak door Irene ingeleid, maar scoorden niet meer. Het was aan doelman Roy Versantvoort te danken dat de Gemondenaren bij rust maar één doelpunt achter stonden.

LANGE BAL

Na de theepauze koos Irene voor een andere strategie. De ploeg kwam er in het eerste bedrijf voetballend niet uit en schakelde over naar de lange bal. Daarmee had Vita het moeilijk. Er was voortdurend dreiging voor de goal van de bezoekers, zonder dat er echte kansen werden uitgespeeld. In de 75e minuut viel dan toch de gelijkmaker. Levi van Rooij wist zijn man goed uit te spelen en schoot van 25 meter de bal keurig over de keeper van Vita, die te ver voor zijn doel stond. Hierna golfde het spel op en neer en hadden beide teams kansen. Na negentig minuten stond er een 1-1 gelijkspel op het scorebord, een stand die de verhoudingen correct weergaf. Na het vrije paasweekend gaat Irene op 7 april bezoek bij nummer twee Keldonk in Erp, de wedstrijd begint om 14.00 uur. Om de titelkansen nog enigszins levend te houden moeten de Gemondenaren winnen.