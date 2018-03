Stemmen in Boxtel Live

Na de lancering van een politieke enquête waarin leden van stichting Brabants Centrum hun mening konden geven en de uitgebreide evaluaties per wijk in deze krant, is het vrijdag 16 maart tijd om de lijsttrekkers hun zegje te laten doen. De Boxtelse raadzaal biedt vanaf 19.30 uur onderdak aan 'Stemmen in Boxtel Live', een verkiezingsdebat waar thema's die spelen in de wijken volop aan bod komen.

Het oprukkende bedrijventerrein, een oplossing voor parkeerproblemen, het gebrek aan een gedegen aanpak van de vergrijzing: uit de verhalen die Brabants Centrum in haar editie van 22 februari over Lennisheuvel, Munsel/In Goede Aarde en Boxtel-Oost publiceerde, blijkt dat respondenten van de enquête behoorlijk wat zaken op de toekomstige politieke agenda willen hebben. In de verhalen die deze week verschijnen over Selissenwal en Liempde is dat niet anders; die zoomen in op thema's als veiligheid in de wijk en de grote behoefte aan woningbouw.

Om te horen wat de politieke partijen belangrijk vinden voor de toekomst, hoe ze lokale problemen willen oplossen en wat hún prioriteiten zijn, organiseert Brabants Centrum op vrijdag 16 maart 'Stemmen in Boxtel Live'. De lijsttrekkers van de acht partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Boxtel worden uitgebreid bevraagd.

BETEKENEN

Het verkiezingsdebat wordt geleid door Twan van den Brand, die in 2015 afscheid nam als adjunct-hoofdredacteur van Brabants Dagblad en zijn bedrijf De wereld van Twan startte. Redacteuren Rens van den Elsen, Pål Jansen, Annelieke van der Linden en Henk van Weert van stichting Brabants Centrum verzorgen voorafgaand aan ieder gesprek een korte introductie over het betreffende thema, waarbij ze enkele resultaten noemen die de politieke enquête opleverde. Vervolgens krijgen lijsttrekkers de kans uiteen te zetten wat ze willen betekenen voor (de wijken van) Boxtel. Uiteraard krijgt het publiek gelegenheid vragen te stellen tijdens 'Stemmen in Boxtel Live'.

Stemmen in Boxtel Live gaat om 19.30 uur van start. Publiek wordt vanaf een halfuur voor aanvang welkom geheten in werkcafé De Link, de ruimte onder de raadzaal. De avond duurt tot 21.30 uur, na afloop is het mogelijk in werkcafé De Link na te praten onder het genot van een drankje.

FACEBOOK

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid 'Stemmen in Boxtel Live' te volgen via de Facebookpagina van Brabants Centrum. In de digitale dinsdagkrant die op 20 maart verschijnt en de speciale verkiezingskrant die op donderdag 22 maart uitbrengt, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de debatavond.

(Logo: Daisy Renders).