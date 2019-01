Nando Liebregts werkt bij bij Brownies & Downies in Boxtel, bij boerderijterras Bij Ons in Spoordonk en is actief in theatergroep Spring in Vught. En oh ja, hij reist ook nog door Nederland als één van de hoofdrolspelers in Ivo Niehes theatervoorstelling Drs. Down!. Vanavond, vrijdag 4 januari, zijn Nando en collega-acteur Rutger Messerschmidt te zien in de TV-show op reis, om 22.20 uur op NPO 1.