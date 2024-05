Corné Kuipers (links) van De Rechter en John van Hal van Lunch Bij Trots organiseren samen het Wijnplein in de Croonpassage.

Wijnplein bijna uitverkocht

10 minuten geleden

Het lijkt een drukke bedoening te worden in de Croonpassage op maandag 20 mei. Het Wijnplein dat restaurant De Rechter en Lunch bij Trots organiseren, is voor zo’n 90 procent uitverkocht.

De Croonpassage wordt afgezet voor het Boxtelse evenement dat tweede pinksterdag tussen 13.00 en 19.00 uur plaatsvindt. De horecazaken zetten die dag vier wijnlanden centraal: Frankrijk, Spanje, Italië en Roemenië. Daarnaast zijn er ook hapjes verkrijgbaar en is er vermaak voor de jeugd.

Kaartjes à 30 euro zijn tot en met dinsdag 14 mei online te bestellen via www.wijnplein-boxtel.nl. Tickets ophalen kan tot en met woensdag 15 mei bij De Rechter of Lunch bij Trots. Wie op de dag zelf bij de ingang een kaartje koopt, betaalt 35 euro, tenzij het evenement al is uitverkocht.