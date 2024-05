Laatste oproep: speuren naar ‘oud goud’

14 minuten geleden

De zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, loopt ten einde. In de laatste oproep is gekozen voor waarschijnlijk de oudste opname in deze reeks uit het fotoarchief van Brabants Centrum, online ook te vinden via www.beeldbankboxtel.nl. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De rubriek startte eind september 2022. Dat gebeurde nadat Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel bij het digitaliseren van het analoge fotoarchief van Brabants Centrum een reeks portretten van echtparen die een huwelijksjubileum vierden had ingescand. Lang niet van alle foto’s was bekend wie er waren geportretteerd. Daarom deze zoektocht.

ZEVENTIG BRUIDSPAREN

In zeventig afleveringen werden bijna alle ontbrekende namen getraceerd compleet met de datum waarop het huwelijksjubileum was gevierd. Aan de hand daarvan kon de redactie in de ingebonden jaargangen, de zogeheten krantenleggers, het oorspronkelijke artikel terugvinden dat ooit was gepubliceerd. Het bracht mooie en regelmatig ook verrassende herinneringen boven water. Niet zelden werden ze aangevuld met anekdotes die familie aanleverde. Alle artikelen zijn terug te lezen via de website van deze krant.

BRABANTSE POFFER

De bovenste foto toont een bruidspaar in oude Meierijse boerenklederdracht. De vrouw pronkt met een zogeheten poffer. Het zal een uitdaging zijn om nog informatie van het koppel boven tafel te halen. Maar... niet geschoten is altijd gemist.

GEMONDS GOUD

Op de staande foto (links) die vorige week werd gepubliceerd, staan Piet van Ruremonde (73) en zijn twee jaar oudere echtgenote Antje van Breugel uit Gemonde. Het koppel vierde donderdag 2 juni 1977 zijn gouden huwelijksfeest, samen met drie kinderen en aanhang en vijf kleinkinderen. Diezelfde dag prijkte hun foto in deze krant. Op dat moment woonde het bruidspaar een jaar in een van de bejaardenwoninkjes aan de Gasthuisstraat, de rest van het huwelijksleven voltrok zich aan de Kruisstraat in het kerkdorp.