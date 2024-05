Claes Vaakh: een strip én een leesboek

8 minuten geleden

Om het leesgedrag van jeugd te bevorderen, is Ralph Dikmans een samenwerking gestart met debuterend schrijver Ben Helmus uit Boxmeer. De publicatie is ook in Boxtel te koop bij de Bruna.

,,Het bijzondere aan Claes Vaakh is dat wanneer je het boek omdraait, je een leesboek krijgt”, legt Dikmans uit. ,,Daarin staat het hele verhaal zoals Ben het aan mij heeft gegeven. Dus ben je meer een lezer, begin je aan de ene kant. Houd je meer van strips, begin je aan de plaatjes. Op deze manier worden kinderen meer gestimuleerd om boeken te pakken in plaats van sociale media, want leesplezier is het allerbelangrijkste.”

Het verhaal van de Boxtelse tekenaar en Helmus gaat over een zandmannetje dat op een dag zijn slaapzand kwijt is en achterna wordt gezeten door een vreselijke wolf; Louppie.

Helmus is onder andere vrijwilliger van Het Stripschap, een organisatie die stripboeken promoot. De Boxmeerse auteur zorgt dat er tekenaars aangetrokken worden op buitenlandse beurzen. Op die manier kwam hij ook in contact met Dikmans. De Boxtelse tekenaar had zojuist het tweede deel van de Verhalen van Vroeger (die verschijnen in DeMooiBoxtelKrant) afgerond, een strip die ook meer leest omdat de tekst onderaan de plaatjes wordt gezet (in plaats van in ballonnetjes).

Claes Vaakh wordt uitgebracht door uitgeverij Bonte in softcover.