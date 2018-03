Jonge Boxtelse politici starten actie voor Voedselbank

Op de foto: De inventaris van de Voedselbank tijdens de heropening in oktober 2017. (Foto: Peter de Koning).

Onder de noemer 'Jongeren van de Boxtelse Politiek' zamelen de jeugdige politici van de Boxtelse partijen geld in voor de Voedselbank. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ingebroken bij het pand aan de Achterberghstraat. De tieners en twintigers van de lokale politieke groeperingen roepen mensen op om te doneren zodat er een camera-installatie komt voor de Voedselbank. Ook willen zij helpen met het vergoeden van de materiële schade.

Middels het forceren van enkele toegangspoorten lukte het de inbrekers om de inhoud van enkele rolcontainers buit te maken. Deze containers stonden tijdelijk opgeslagen op het afgesloten en overdekte binnenterrein om woensdag gesorteerd te worden. De dieven wisten te ontkomen met een grote voorraad waspoeder, ijsthee en koeken. Voorzitter Arjen Witteveen geeft aan dat de materiële schade te overkomen is. ,, Maar het idee om juist spullen voor onze cliënten van de Voedselbank weg te halen, zit ons niet lekker", aldus Witteveen.

De voorzitter geeft aan dat medewerkers van de Voedselbank afgelopen zaterdag rond 21.00 uur op een alarmmelding zijn afgegaan. Vermoedelijk wilden inbrekers deze avond via de achterdeur binnen zien te komen. ,,Het zit ons dwars dat we blijkbaar door iemand in de gaten worden gehouden. We zullen ons beraden over uitbreiding van extra verlichting en beveiliging", aldus de voorzitter.

Witteveen denkt na over het verbeteren van de sloten en een camera-installatie die zich richt op 'bewegende delen', maar beseft tegelijkertijd dat dat een flinke investering vergt. De jongere politici willen daarbij hun steun verlenen. De doneeractie is te vinden via de website https://www.geef.nl/nl/actie/bescherm-voedselbank-boxtel/donateurs.

Inmiddels bood ook al de Verspillingsfabriek in Veghel 160 pakken soep aan, laat Witteveen weten.