Loes Neuteboom en Kylian Gutensohn staan samen op het hoogste treetje van het erepodium. Ze wonnen goud tijdens Skills the Finals in de categorie Groen, grond en infra.

Studenten Yuverta mbo Boxtel winnen brons en goud

do 28 mrt, 11:05

Koen van de Ven, Loes Neuteboom en Kylian Gutensohn, studenten van Yuverta mbo Boxtel, gooiden vrijdag tijdens vakwedstrijd Skills the Finals hoge ogen. Koen sleepte in de discipline monteur mobiele werktuigen brons in de wacht. Loes en Kylian wonnen als duo goud in de categorie Groen, grond en infra. De prijsuitreiking was in de Brabanthallen in Den Bosch.

Tijdens Skills the Finals streden ruim zeshonderd mbo-studenten om het Nederlands kampioenschap in hun vakgebied. Ruim vierduizend bezoekers zagen hoe de winnaars bekendgemaakt werden.

STROOM UIT

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap was bij de prijsuitreiking aanwezig. Hij deelde de gouden plakken uit in de sector Techniek en Gebouwde Omgeving. Dijkgraaf: ,,Wat ik mooi vind aan Skills is dat je ziet op hoeveel verschillende terreinen je echt knettergoed kunt worden. Als er geen mbo’ers zouden zijn gaat letterlijk de stroom uit en staat Nederland helemaal vast. Het zijn allemaal vakken die we keihard nodig hebben. Ook internationaal geloven andere ministers bijna niet wat wij hier in Nederland in het mbo doen. Jullie zijn pioniers.”

De vaardigheden van Koen, Loes en Kylian waren al voor vrijdag op de proef gesteld. In de Brabanthallen konden zij hun vakmanschap uiteraard niet tonen. Landbouwmachines repareren en grondwerk verrichten kan enkel op locatie. De studenten wisten dus niet meteen na hun inspanningen of ze tot de top van Nederland behoorden. De medailles op vrijdag waren het wachten echter waard.

Het tweedaagse evenement in de Brabanthallen was niet alleen een grote vakwedstrijd, maar ook een gelegenheid voor jongeren om zich te oriënteren op een opleiding. Ze konden door deel te nemen aan activiteiten kennismaken met allerlei beroepen.