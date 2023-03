De TelHold is een product van Sjoerd Kloosterman dat hij bedacht in het kader van de Young EterPrize (YEP), een traject dat Rotaryclub Boxtel en JCI Dommelland vorig jaar startte voor talentvolle ondernemers.

Winnaar YEP maakt furore met TelHold

36 minuten geleden

Havo 4-scholier Sjoerd Kloosterman is de trotse winnaar van de Young Enterprize (YEP). Hij behaalde de eerste plek met zijn product TelHold.

De Esschenaar deed mee aan het traject van Rotaryclub Boxtel en JCI Dommelland met niet zomaar een telefoonhouder. De TelHold is een eenvoudig maar slim product dat wordt tegelijkertijd gebruikt als oplader.

De TelHold is gemaakt voor mensen die last hebben van in de weg hangende kabels, geen geschikte oplaadplaats voor de telefoon kunnen vinden en hun huis graag netjes houden.

Waar je normaal altijd een kast of bureau nodig hebt om je telefoon op te leggen tijdens het opladen, stop je de TelHold in het stopcontact en leg je je telefoon erop: die begint dan meteen met opladen.

Meer informatie over het product is te vinden via de website: telhold.wixsite.com/telhold. Bezoekers krijgen een duidelijk beeld van de precieze werking van dit product.

De serviceclubs Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren en JCI Dommelland willen met de YEP het ondernemerschap promoten bij jongeren. Oorspronkelijk deden twintig leerlingen mee aan YEP. In mei werden de vijf finalisten geselecteerd. Destijds beloofde Brabants Centrum de jonge starters een duwtje in de goede richting te geven door extra aandacht te schenken aan hun bedrijf.