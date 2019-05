Hennie van Houtum eerste vrouwelijke kampioen Boxtelse Biljart Bond

De finalewedstrijden van de Boxtelse Biljart Bond zijn vrijdag, zaterdag en zondag in de Comsche Hoeve gespeeld. Voor het eerst werd een vrouw kampioen, namelijk Hennie van Houtum.

Er waren vier poules met winnaars van voorronden. Zij namen het in drie wedstrijden tegen elkaar op om te bepalen wie in de finales uit mochten komen.

Deze spannende strijd leverde uiteindelijk twee halve finales op met eerst twee mannen die de keus kruisten en vervolgens twee vrouwen die het tegen elkaar opnamen. Zodoende was het al bij voorbaat zeker dat de finale tussen een man en een vrouw zou gaan: een heuse strijd tussen de seksen dus.

Jos Hendriks speelde een partij tegen Tonny van der Steen die er zeker in het begin erg eenzijdig uitzag, want Van der Steen nam een flinke voorsprong op zijn tegenstander. Later in de wedstrijd kroop Hendriks dichterbij, maar hij moest niettemin het onderspit delven.

De wedstrijd tussen Margot Blummel en Hennie van Houtum was een stuk spannender. Daarin ging het lange tijd gelijk op. Uiteindelijk triomfeerde Van Houtum met een klein verschil. In de kleine finale kwam Hendriks ten koste van Blummel bovendrijven.

MISSERS

De grote finale werd een zeer nerveuze aangelegenheid. Ook nu liep Van der Steen in eerste instantie vlot weg van zijn rivale, maar door een aantal missers en een stel zeer kleine series van zijn kant wist Van Houtum terug te komen. Van der Steen had in de laatste, gelijkmakende, beurt kans om een barrage te forceren, maar kon die toch niet benutten. De Boxtelse Biljart Bond heeft dan ook voor het eerst een vrouw als kampioen mogen huldigen. Hennie van Houtum won, gevolgd door Tonny van der Steen. Jos Hendriks eindigde als derde en Margot Blummel als vierde.

OP DE FOTO: Hennie van Houtum is de eerste vrouwelijke kampioen van de Boxtelse Biljart Bond. Ze versloeg Tonny van der Steen in de finale. (Foto: Eigen foto).