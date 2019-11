Goedheiligman ontvangt kinderen op Stapelen

Sinterklaas had het vandaag ongelofelijk naar zijn zin op kasteel Stapelen. Het was de eerste dag dat iedereen welkom was bij het evenement, nadat de goedheiligman op doordeweekse dagen al honderden basisschoolleerlingen uit de groepen 1 tot en met 3 had ontvangen. De sint had ook een boodschap aan alle lezers van Brabants Centrum die er nog niet zijn geweest: ,,Ik hoop dat jullie ook komen en een geweldig leuk kinderfeest hebben."

Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 van de basisscholen in de gemeente Boxtel en Esch brengen tot en met 3 december een bezoek aan de sint. Deze schooluitjes vinden plaats op doordeweekse dagen. Naast vandaag, kan overig publiek ook morgen, zaterdag 30 november en zondag 1 december gratis naar Stapel op Sint, dat dit jaar het thema Cijfers en Letters draagt en wordt georganiseerd door stichting Boxtel Vooruit. Al het Sinterklaas-nieuws van deze week is te lezen in Brabants Centrum van dinsdag 26 (digitaal) en donderdag 28 november.

Openingstijden*:

Zaterdag 30 november: van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Zondagen 24 november 1 december: van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

*Een half uur vóór sluitingstijd kunnen de laatste bezoekers naar binnen.