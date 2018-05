Bierpompfeest: pullen en politiek

Op de foto: Burgemeester Jeannette Zwijnenburg verwelkomt de nieuwe Esschenaren met warme woorden, terwijl gemeentelijk dorpstapper Gerrie van der Mee klaarstaat met bierpullen. (Foto: Albert Stolwijk).

Al sinds 1966 worden de nieuwe inwoners van Esch op unieke wijze welkom geheten in hun dorp. Ze krijgen een bierpul uitgereikt en mogen die vullen bij de bierpomp aan de rand van het Marktplein. Want daaruit stroomt één keer per jaar, op Hemelvaartsdag, bier. Esch beleefde donderdag de 53e editie van het Bierpompfeest.

De verwelkoming van nieuwe Esschenaren kent vele tradities. Het samen proosten met de mensen die het voorbije jaar in het dorp kwamen wonen, is er een van. Dat gebeurde deze keer onder een waterig zonnetje én in het bijzijn van twee nieuwe wethouders. ,,In dit dorp doen we dingen met zijn allen", zei burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren. De nieuwkomers waren enthousiast. ,,Heel gezellig. Een leuk initiatief", zei een van hen, Tessa Schotman.

Na het officiële deel bij de Bierpomp was er muziek op het Marktplein en konden bezoekers kramen bezoeken, onder andere van het nieuwe Platform Esch Perspectief, een soort dorpsraad in spe. Ook klonk regelmatig discussie over het hete hangijzer: moet Esch na de opsplitsing van de gemeente Haaren naar Boxtel of Vught? De pro-Vught-mensen bemanden een kraam en werden onder meer bezocht door een cameraploeg van Omroep Brabant.