Bert van Houten was een van de 30.000 militairen die in de jaren zestig naar Nieuw-Guinea werden gestuurd. In april houdt hij een reünie voor zijn mede-veteranen.

Oud-strijders halen in Gemonde herinneringen op

52 minuten geleden

Uit het hele land komen vrijdag 19 april oud-militairen naar zaal De Schuif in Gemonde om herinneringen op te halen aan de oorlog in toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea. Een conflict dat zich vanaf 1950 afspeelde en vanaf 1958 verhevigde, tot Nederland in 1962 het gebied overdroeg aan Indonesië.

Gemondenaar Bert van Houten organiseert de reünie. Vorig jaar hield hij voor het eerst zo’n bijeenkomst en die viel in goede aarde. ,,Ik heb besloten de reünie jaarlijks te herhalen, zolang ik die nog op touw kan zetten. Leeftijd speelt immers een rol bij de veteranen, de meesten zijn de tachtig gepasseerd. Nu kunnen we elkaar nog ontmoeten en praten over wat er in onze jeugd gebeurd is.”

Van Houten werd zelf als dienstplichtig soldaat uitgezonden naar Nieuw-Guinea. ,,We waren allemaal rond de negentien à twintig jaar en totaal niet voorbereid op een missie naar een land als Nieuw-Guinea, waar de dreiging steeds heviger werd.”

WEERZIEN NA 62 JAAR

De oud-strijders die vorig jaar aanwezig waren komen terug, op enkele uitzonderingen na. Sommigen zijn ziek, anderen overleden. Van Houten: ,,Het doet me deugd dat er zich ook nieuwe veteranen hebben aangemeld. Voor mij wordt het na 62 jaar een weerzien met een kameraad van toen, daar verheug ik me op.”

Wethouder Peter Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel opent de middag om 14.00 uur. Van Houten: ,,Ik verwacht een hooggeplaatste Nederlandse veteraan. Onder voorbehoud, gezien zijn drukke agenda. Het wordt in ieder geval een dag van ontmoeting en bijzondere gesprekken.”